Минюст признал Сколково иностранным агентом

Министерство юстиции признало Сколковский институт науки и технологий иностранным агентом. Как пояснил представитель ведомства, учреждение является автономной некоммерческой организацией, а её члены получают финансирование из США.

«Не секрет, что ряд профессоров Сколково одновременно занимают должности в западных университетах, а следовательно, получают там зарплату. Получив запрос одного из государственных ведомств, и изучив все факты, мы приняли решение о внесении соответствующей организации в список иностранных агентов», — пояснил источник в министерстве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента BBC о дальнейшей судьбе университета Сколково и соответствующего фонда ответил: «Если человек получает деньги из-за рубежа, пусть он даже профессор, то отвертеться от этого факта нельзя. А факт есть факт. В нашем правовом государстве действует закон, и все решения принимаются исключительно в рамках закона».

Комитет госдумы по образованию и науке отреагировал на новость, призвав включить в список иноагентов всех российских ученых, имеющих постоянные или временные позиции в западных университетах.

«Мы не знаем какие инструкции они оттуда получают», — прокомментировал решению Минюста председателя комитета, депутат от партии ЛДПР Максим Сергеевич Зайцев.

Соответствующий законопроект депутаты рассчитывают внести на рассмотрение госдумы в конце мая.