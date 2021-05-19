 

Минюст признал Сколково иностранным агентом

19.05.2021, 20:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство юстиции признало Сколковский институт науки и технологий иностранным агентом. Как пояснил представитель ведомства, учреждение является автономной некоммерческой организацией, а её члены получают финансирование из США.

«Не секрет, что ряд профессоров Сколково одновременно занимают должности в западных университетах, а следовательно, получают там зарплату. Получив запрос одного из государственных ведомств, и изучив все факты, мы приняли решение о внесении соответствующей организации в список иностранных агентов», — пояснил источник в министерстве.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента BBC о дальнейшей судьбе университета Сколково и соответствующего фонда ответил: «Если человек получает деньги из-за рубежа, пусть он даже профессор, то отвертеться от этого факта нельзя. А факт есть факт. В нашем правовом государстве действует закон, и все решения принимаются исключительно в рамках закона».

Комитет госдумы по образованию и науке отреагировал на новость, призвав включить в список иноагентов всех российских ученых, имеющих постоянные или временные позиции в западных университетах. 

«Мы не знаем какие инструкции они оттуда получают», — прокомментировал решению Минюста председателя комитета, депутат от партии ЛДПР Максим Сергеевич Зайцев. 

Соответствующий законопроект депутаты рассчитывают внести на рассмотрение госдумы в конце мая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Мнение: Самоходная артиллерия России и США

26.07 / Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с “Поля чудес”

04.08 / Юрист раскрыл козырь адвоката Ефремова: Выйдет из ситуации с наименьшими потерями

03.09 / Мнение: Принцессы-драконы

13.05 / 9 Мая и Бронзовая ночь

28.01 / Злоумышленники в России нашли новую схему взлома банкоматов

19.09 / Коронавирус: последние новости на 19 сентября 2020 года

26.04 / Число больных COVID-19 россиян выросло на 8,8 тысячи

01.04 / Тупиковая ветка развития

18.08 / Отсутствие отпуска оказалось причиной серьезных проблем с психикой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика