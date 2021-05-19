 

На Урале создан материал, защищающий от радиации

19.05.2021, 19:58, Новости дня
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В Уральском федеральном университете сообщают об окончании работ над созданием стройматериала, который отлично защищает от радиационного излучения.

Дело в том, что на уральских промышленных предприятиях можно найти немало отходов, обладающих защитными функциями. Если добавлять их в самые обыкновенные кирпичи, можно получить стройматериал с необходимыми для защиты от радиации качествами.

Такие кирпичи наверняка пригодятся для сооружения зданий атомных электростанций и некоторых других объектов, отмечают ученые. Одновременно решается вопрос об утилизации промышленных отходов, которые сегодня приходится просто выбрасывать или заниматься их захоронением, что также является большой проблемой.  



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