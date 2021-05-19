В Приморье создана технология для производства фотонных суперкомпьютеров

Представители нескольких вузов с Дальнего Востока разработали новейшую технологию лазерной печати кремниевых наночастиц. Название указывает на то, что речь идет о создании будущих суперкомпьютеров.

Впрочем, ученые указывают на то, что при помощи инновационного метода можно дешево и качественно производить любые электронные устройства, в том числе очки виртуальной реальности, различные сенсоры и т.д.

Самое главное, что лазер позволяет создавать покрытие в нужной конфигурации толщиной всего-то в одну наночастицу. Такой технологии пока нет ни у одного ведущего производителя в мировой отрасли электроники. О разработках такого рода также пока не сообщали в зарубежных исследовательских центрах.