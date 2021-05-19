Мнение: Укрупнения и ухудшения. Прощай, Билла

Странные вещи происходят с торговыми сетями. За два дня – два объявления о крупных поглощениях. Вчера сообщили, что Магнит поглотил Дикси, сегодня – что Лента поглотила Биллу. Ни хрена себе! Как-то все очень лихо происходит…

Хотя – предсказуемо. Я еще в 2015 году написал пост “Какая сеть рухнет первой”. Перечислял там всякие сети – Викторию, Магнит, Пятерочку, Перекресток, Магнолию, Биллу… Предсказал, что первым должен быть Магнит.

Так и оказалось: через пару лет Магнит оказался на грани банкротства, и его за долги забрал себе банк ВТБ, оставив Галицкого наедине с футбольным клубом “Краснодар”. “Виктории” тоже уже нет (ее как раз поглотил Дикси), теперь и Дикси нет (ее поглотил обновленный Магнит). В принципе, что Магнит, что Дикси – по мне, одинаковая жуть.

А вот Биллу реально будет жалко. По моим покупательским ощущениям, Лента однозначно хуже – магазины все огромные, бестолковые и при этом еще и дорогие. В Билле, пусть и едва-едва, но все-таки всегда чувствовался какой-то стиль и шарм.

В целом все эти поглощения – показатель того, что в ритейле, как и во всей российской экономике, неуклонно нарастает уровень монополизации. Другими словами – совок все ближе, причем даже без выборов (привет Платошкину с его “новым социализмом”). Чем в сущности, была жуткая, многократно проклятая советская торговля с бесконечными очередями, перманентным дефицитом ВСЕГО и хамством продавцов? ОДНОЙ, но всеохватной торговой сетью. К этому все и идет.

Чувствуешь себя как на Титанике: сухое пространство все сокращается, и всё, всё вокруг заливает, проникая во все щели, один бесконечный совок… Скоро уже подступит к горлу.