Московский онкологический форум–2021: столичная онкология на мировой арене



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Пандемия новой коронавирусной инфекции не стала препятствием для модернизации и совершенствования работы московской онкологической службы. Благодаря грамотным управленческим решениям и их ответственному исполнению, в Москве не просто продолжали оказывать помощь пациентам со злокачественными образованиями, но и наращивали мощности. Об этом свидетельствует онкостатистика периода пандемии: в 2020 году стационары онкологического профиля провели более 280 тысяч госпитализаций, что на треть больше, чем в 2019 году. Даже в самый пик заболеваемости COVID-19 оказание медицинской помощи онкологическим пациентам в столице не прекращалось и не сокращалось. Подразделения онкохирургического профиля продолжали работу; всем пациентам, которые нуждались в проведении химиотерапии, были обеспечены условия для беспрепятственного получения этого вида лечения. Количество проведенных курсов лучевой терапии во время пандемии не сократилось, а, напротив, увеличилось на 12%, составив порядка 9 тысяч. Число курсов химиотерапии, которых было проведено около 248 тысяч, стало больше в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Возросла доля пациентов, у которые опухоли выявлены на самых ранних стадиях, в том числе in situ.

С учетом вышесказанного интересно узнать мировые тенденции и статистику онкослужб других стран во время пандемии, обменяться опытом, задать интересующие вопросы иностранным коллегам, выстроить перспективы сотрудничества для повышения эффективности работы. Программа Московского онкологического форума – 2021 предусматривает такую возможность. 20 и 21 мая Центральный выставочный зал «Манеж» соберет в своих стенах ведущих специалистов в области онкологии не только из Москвы, но и из-за рубежа. На форум лично приедут президент Европейского общества торакальных хирургов Жильбер Массард, директор Международного центра рака молочной железы Хавьер Кортес, директор комитета по скринингу колоректального рака Всемирной эндоскопической организации Линда Рабенек, эксперты ВОЗ и многие другие.

Лекции в режиме онлайн проведут лидеры международного экспертного сообщества в онкологии: Жузеп Табернера, директор Института онкологии Валь д’Эброн (VHIO), экс-президент Европейского общества медицинской онкологии (Испания), Пол Фингер, директор-основатель службы глазных опухолей в Нью-Йоркском глазном и ушном лазарете и Медицинской школе Нью-Йоркского университета (США), Мохамад Мохти, профессор гематологии и заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан и Университета Пьера и Марии Кюри (Франция) и другие всемирно известные специалисты.

Разноплановый состав спикеров позволит охватить широкий круг актуальных вопросов в рамках двухдневного форума. Организаторы здравоохранения расскажут о достижениях и перспективах, клиницисты поделятся опытом в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями на современном этапе и проведут клинические разборы сложных случаев. В программе форума также запланировано обсуждение вопросов прикладного плана: прозвучат сообщения о новых стандартах и клинических рекомендациях, применении передовых технических разработок, пациент-ориентированной парадигме, особенностях паллиативной помощи, формировании междисциплинарной команды на разных этапах ведения пациентов и многом другом. Кроме онкологов, на заседаниях форума выступят врачи-офтальмологи, нейрохирурги, урологи и представители других смежных специальностей. Живое и интересное общение дополнят мастер-классы, дебаты, клинические разборы. Также будет организована выставка, где на интерактивных стендах московских и федеральных медицинских учреждений специалисты смогут принять участие в мастер-классах, узнать о маршрутизации пациентов в столице, работе канцер-регистра, ознакомиться с самым современным оборудованием и уникальными схемами лечения.

Организаторы Московского онкологического форума – 2021 рассчитывают, что его обширная программа обеспечит обмен передовыми практиками, будет способствовать появлению новых идей и направлений научного поиска в борьбе со злокачественными новообразованиями.

Мероприятие ориентировано на представителей профессионального медицинского сообщества и обеспечивается баллами НМО. Каждый полный день форума аккредитован на получение 6 единиц (6 кредитов).

Для слушателей предусмотрено как очное участие, так и удаленный просмотр онлайн-трансляции форума.

Рекомендуется заблаговременная электронная регистрация по ссылке https://moscowcancerforum.ru/registration.