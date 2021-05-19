“Матрешки собирают комплименты”: Татьяна Брухунова впечатлила поклонников эксклюзивным нарядом

Экс-менеджер и нынешняя супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, демонстрирующий её новый эксклюзивный наряд. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Давно зарекомендовавшая себя как заядлая модница, Татьяна Брухунова имеет обыкновение часто хвастаться перед посетителями своего микроблога своими новыми одеяниями. И если до недавнего времени хейтеры регулярно выбирали её своей “мишенью”, иронически называя модные пристрастия жены Петросяна “бабушкиным гардеробом”, то в последнее время и недоброжелатели поумерили свой пыл – платья красотки все чаще убеждают своей стильностью при кажущейся внешней простоте. Так, в свежей публикации хозяйка аккаунта позирует на фото, сидящей на зеленой лужайке и облаченной в черное оригинальное платье средней длины, сверху донизу украшенное принтом с разноцветными матрешками. “Кажется, я начала челлендж – теплый день = новое платье! Матрешки собирают комплименты повсюду!” – таким слоганом сопроводила изображение Брухунова. К слову, она также сделала ссылку в посте на интернет-ресурс фирмы, у которой она приобрела эксклюзивный наряд.

Стоит отметить, что практически все фолловеры выразили немалое восхищение продемонстрированным женой комика образом. Многие подписчицы при этом настоятельно порекомендовали Татьяне Брухуновой задуматься о коллаборации с каким-либо известным брендом одежды на постоянной основе. Впрочем, несколько поклонниц пожелали удовлетворить свое любопытство в другом аспекте: они поинтересовались у любимицы о методике, позволившей ей так быстро прийти в форму после рождения первенца.