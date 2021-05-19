Ученые сообщили, что успешно работают над иммунотерапией рака

Ученые в Киотском университете заявили, что «T-киллеры», вид лимфоцитов, полученные из iPS-клеток, могут результативно подавить рак и не вызывать иммунную реакцию. Специалисты также преодолели проблему отторжения T-клеток, что поможет многим пациентам.

Исследователи под направлением Шина Канеко рассказали, что суть способа заключена в том, что T-клетки, которые должны атаковать чужеродные объекты, трансплантируются в организм. Для таких целей до этого доставали T-клетки из крови больного, дальше внедряли ген, который позволял им распознать рак, а после поставляли их назад в организм больного. Но затруднение оказалось в том, что T-клетки тяжело реплицируются в организме и цена такой терапии очень высокая. Производными T-клеток могут быть стволовые iPS-клетки, легко создаваемые в нужном количестве.

Но специалисты опасаются, что T-клетки, которые создали из посторонних iPS-клеток, которые имелись, могут вызывать отторжение. Эксперты смогли преодолеть и эту проблему. Ученые вопользовались технологией редактирования генома и смогли генетически модифицировать iPS-клетки, чтобы не было атак от иммунных клеток больного. Такой способ позволил недорого произвести помимо организма заболевшего T-клетки с необходимой целевой «настройкой» и не вызвать реакций и отторжения.

В опытах на грызунах исследователи выяснили, что редукция злокачественных новообразований оказалась сильнее в 9 раз в сравнении с показателями не модифицированных T-клеток. Также через 10 дней новообразования не начали поправляться. После этого у экспертов возникло затруднение удаления самых T-клеток, которые справились с поставленной задачей.

Источник: rossaprimavera.ru