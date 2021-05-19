 

“Знаешь только ты”: Ани Лорак заинтриговала подписчиков совместным фото с незнакомцем

19.05.2021, 19:52, Разное
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Популярная певица Ани Лорак разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в компании красивого таинственного незнакомца. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованном в микроблоге фото красотка позирует на морском пляже, облаченной в длинное белоснежное платье с высоким разрезом, позволившим ей продемонстрировать зрителям стройную ножку. Однако главным “персонажем” кадра, по мнению многих фолловеров, стал незнакомый молодой житель с бородой, одетый в белую рубашку и легкие бежевые брюки, которому Ани Лорак нежно положила руки на плечи. При этом лицо исполнительницы озаряла искренняя и радостная улыбка . “Но знаешь только ты… с кем сбудутся мечты!” – таким интригующим слоганом сопроводила эффектное фото хозяйка аккаунта. К слову, далее от звезды последовал еще хештег – #раздетая.

Многие подписчики всерьез принялись поздравлять певицу с новым романом, отметив, что таинственный незнакомец на фото весьма похож на экс-супруга Лорак. Однако упомянутый хештег не дал себя обмануть абсолютному большинству поклонников – они с легкостью догадались, что размещенный кадр является лишь частью постановочного видео на долгожданный всеми клип исполнительницы на песню “Раздетая”. К слову, уже за первый час после опубликования пост набрал более 100 тысяч “лайков”.



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