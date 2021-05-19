 

Журналист Мартыненко: Зеленский войдет в историю Украины. Определяющими станут последние годы его каденции

19.05.2021, 19:50, Новости дня
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“Безусловно, [Зеленский войдет в историю Украины]. Как он войдет в историю Украины, сегодня не скажет никто, и я в том числе, потому что он сейчас даже не на середине своего пути. [Два года президентства] – много, но это даже не середина пути. Как показывает опыт, определяющими становятся последние годы каденции, по которым мы и помним президентов. Как правило, они значительно хуже, чем начальные, и если Зеленский поломает такую традицию, буду страшно рад”, – отметил Мартыненко.

По его словам, как правило, под конец первой каденции президенты Украины думают в основном о том, как сохранить власть.

“С одной стороны, президент во второй части своей каденции становится опытнее и лучше понимает процессы управления государством. С другой – появляется масса соблазнов и желание, конечно, сохранить власть. Практика показывает, что вторая часть первой каденции президента – это история сохранения власти и работа на второй срок”, – подчеркнул журналист.

Контекст:

В апреле 2019 года руководитель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский был избран главой Украинского государства.

20 мая 2021-го исполнится два года со дня инаугурации Зеленского. По этому поводу президент проведет “широкую пресс-конференцию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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