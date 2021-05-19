 

Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna эффективны против индийских вариантов коронавируса – ученые из США

19.05.2021, 19:50, Новости дня
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Исследование показало эффективность вакцин двух производителей действенны против индийских вариантов коронавируса B.1.617 и B.1.618.

Ученые установили, что антитела вакцины немного слабее, чем варианты коронавируса, но не настолько, чтобы сильно повлиять на защитные свойства вакцин, цитирует AFP Ландау.

Для проведения исследования исследователи взяли пробы крови у привитых и добавили к ним искусственно созданные частицы вируса.

В итоге выяснилось, что в случае с B.1.617 исследователи выявили почти четырехкратное снижение количества нейтрализующих антител, Y-образных белков, которые иммунная система создает для предотвращения проникновения патогенов в клетки. Для B.1.618 сокращение было примерно в три раза.

Исследование считается предварительным, поскольку его не опубликовали в рецензируемом журнале, подчеркнуло AFP.

Контекст:

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).

Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%). 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза. 23 апреля в совместном заявлении эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и CDC рекомендовали возобновить использование вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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