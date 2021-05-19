 

“Вы очень смелая девушка”, “Офигенная”. Приходько снялась топлес

19.05.2021, 19:50, Новости дня
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Артистка позирует, сложив руки перед грудью.

“Доброе утро”, – подписала она публикацию.

“Вы очень смелая девушка”, – отреагировали на фото подписчики.

“Офигенная бунтарка и красотка одновременно”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает двоих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года, после расставания с Кухилавой, Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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