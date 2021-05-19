 

В Черкассах умер подросток, который месяц назад получил ранение в тире

19.05.2021, 19:50, Новости дня
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“Врачи в течение месяца боролись за жизнь ребенка, однако она все равно трагически оборвалась”, – говорится в горсовете.

Контекст:

15-летний школьник получил огнестрельное ранение в голову 19 апреля в тире детско-юношеской спортивной школы, который она арендует в помещении гимназии №9 в Черкассах. 

Как именно это случилось, неизвестно. В полиции сообщали, что тренер выдавал оружие подросткам и вышел из комнаты для стрельбы. Пока он говорил со школьницей, которая также пришла на занятия, произошел выстрел. 

По факту инцидента полиция открыла уголовные производства о небрежном хранении оружия (ч. 1 ст. 264), незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263) и покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) Уголовного кодекса Украины. Тренера задержали.

Школьника прооперировали, пулю из его головы удалось извлечь, писало местное издание “Вичерпно” 21 апреля

26 апреля меддиректор Черкасской областной детской больницы Наталья Волчкова сообщала, что подросток находится в крайне тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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