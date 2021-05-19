“Намного вкуснее и полезнее магазинного”. Глинская рассказала, как приготовить творожный десерт с сезонными ягодами

“Сезон ягод уже не за горами. Предлагаю начать его с нежного и легкого творожного десерта с любимыми ягодами. Я покажу, как просто и быстро приготовить этот красивый десерт в стаканчиках, который намного вкуснее и полезнее магазинного”, – написала Глинская.

Для приготовления понадобится:

200 мл молока;

50 г сахара;

15 г кукурузного крахмала;

200 г творога жирностью до 9%;

50 г клубничного пюре;

50 г смородинового пюре;

5 г желатина и 25 мл воды;

200 мл сливок жирностью до 30%

“Замочите желатин водой, оставьте набухать на 10 минут, перетрите творог через сито. Смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал, поставьте на огонь и, помешивая, доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд”, – описала она процесс.

В полученную смесь необходимо поэтапно перемешивая добавить набухший желатин, перетертый творог, клубничное пюре и взбитые до мягких пиков сливки.

“Разложите крем по формочкам, поставьте в холодильник минимум на два часа. Украсьте десерт нарезанной клубникой”, – подытожила эксперт.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

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