 

“Намного вкуснее и полезнее магазинного”. Глинская рассказала, как приготовить творожный десерт с сезонными ягодами

19.05.2021, 19:50, Новости дня
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“Сезон ягод уже не за горами. Предлагаю начать его с нежного и легкого творожного десерта с любимыми ягодами. Я покажу, как просто и быстро приготовить этот красивый десерт в стаканчиках, который намного вкуснее и полезнее магазинного”, – написала Глинская.

Для приготовления понадобится:

200 мл молока;
50 г сахара;
15 г кукурузного крахмала;
200 г творога жирностью до 9%;
50 г клубничного пюре;
50 г смородинового пюре;
5 г желатина и 25 мл воды;
200 мл сливок жирностью до 30%

“Замочите желатин водой, оставьте набухать на 10 минут, перетрите творог через сито. Смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал, поставьте на огонь и, помешивая, доведите до кипения. Прокипятите 30 секунд”, – описала она процесс. 

В полученную смесь необходимо поэтапно перемешивая добавить набухший желатин, перетертый творог, клубничное пюре и взбитые до мягких пиков сливки.

“Разложите крем по формочкам, поставьте в холодильник минимум на два часа. Украсьте десерт нарезанной клубникой”, – подытожила эксперт.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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