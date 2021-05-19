Мнение: Платошкину дали 5 лет условно

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин получил 5 лет тюрьмы условно (обвинение хотело 6 лет реального срока) + 700 000 рублей штрафа + конфискацию уже арестованной техники. Само собой, в течение 5 лет Платошкин не сможет заниматься активной политической деятельностью.

Судя по тому, что публикуют о суде, основной виной Платошкина стали ролики, где он призывал к протестным акциям на фоне ограничительных мер против коронавируса и обвинял власти РФ в неэффективности борьбы с коронавирусом, а также виновности властей РФ в пандемии.

На мой взгляд, если суд считает, что Платошкин распространял фейки о коронавирусе, с тем же успехом он мог бы поинтересоваться и Михалковым, который про происки Билла Гейтса вещал на федеральном канале.

Трансляция у зала суда,

Защитники Платошкина заявляют, что будут добиваться дальнейшего смягчения приговора.

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