Мнение: Новости ветеринарии

Теперь уже подтвержденное заявление Медведева о том, что необходимо отказываться от принципа добровольности при вакцинировании, создает (по крайней мере потенциально) качественно новую ситуацию со всей этой историей про коронавирус и борьбу с ним.

Уже понятно, что политическая (не медицинская, а именно политическая) задача вакцинировать 70 процентов взрослого населения страны к началу августа провалена. Причем провалена с треском. Данные на вчерашнее число просто не оставляют никакого иного толкования происходящему:

Стоит отметить, что график вакцинирования дан с нарастающим итогом, что само по себе является признаком манипуляций данными – более логично было бы давать его в ежедневном (или понедельном) виде, тогда была бы видна динамика происходящего. Но, видимо, с динамикой дела обстоят хуже некуда, поэтому приходится идти на примитивный подлог.

Причина манипуляций понятна: если приводить данные согласно действующим нормативным документам, ясно видно, что ни о какой эпидемии речь не идет вообще:

Среднее число зарегистрированных положительных тестов за последнюю неделю 8,6 тысяч х 7 дней = 60 тысяч на всю страну. 43 тысячных процента от общей численности населения. Это не то что не эпидемия, это даже инфекционной вспышкой назвать нельзя. Даже на декабрьском пике в 28 тысяч случаев ежедневно число зарегистрированных положительных тестов (не больных, а именно положительных тестов – что есть две большие разницы) составляло полторы десятых процента от численности населения за неделю. На порядок меньше требуемых величин, достаточных для того, чтобы ну хоть как-то натянуть состояние инфекционной вспышки.

И вот теперь, при отсутствии хоть каких-то показаний к тому, чтобы устраивать панику и тревогу, дается вводная о принудительной недобровольной вакцинации. По сути, ветеринария в чистом виде. Ни о какой медицине здесь и речи нет – чистая политика, смешанная с банальной наживой тех, кто получает доход от борьбы с ковидом. В любой форме.

В минусе – все возможные риски, которые неизбежны при принудительных мерах "лечения". Когда будут колоть неизвестно чем безо всяких размышлений о противопоказаниях.

Если это не преступление, то даже сложно понять, что в таком случае можно считать в качестве такового.

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