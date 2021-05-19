“Единая Россия” внесла в Госдуму поправки о бесплатной газификации

19 мая Владимир Путин провел совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Особое внимание президент России уделил программе газификации. Глава государства отметил, что провести газ к домовладениям необходимо как можно скорее, обращая внимание на все нюансы.

Стоит отметить, что в Госдуме уже обсуждают законопроект о бесплатной газификации. Необходимые поправки разработала партия “Единая Россия”. Ожидается, что документ будет принят в весеннюю сессию. “Процесс подключения [газа] будет максимально удобным и простым для людей”, – подчеркнул глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Напомним, в апреле Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, назвал недопустимым тот факт, что люди платят за подключение домов к газу. Тогда президент России отметил, что необходимо ускорить газификацию домовладений, не подключенных к внутрипоселковым газопроводам. Мол, важно сделать это без привлечения средств населения.

“Мы с правительством детально проработали положения этой программы, правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации”, – сообщил

секретарь генсовета “ЕР” Андрей Турчак на совещании 19 мая.

Ранее “Дни.ру” писали, что “Единая Россия” подготовит 46 законопроектов для реализации послания президента. По словам Андрея Турчака, партия сделает все, чтобы меры заработали как можно скорее.