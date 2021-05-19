 

Психолог рассказал о способе справиться с жарой в транспорте с помощью мыслей

19.05.2021, 19:28, Разное
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Психолог Сергей Ланг дал россиянам совет по преодолению некомфортной обстановки в общественном транспорте, связанной с температурой воздуха. По мнению специалиста, для этого важно правильно себя настроить.

Ланг пояснил, что перед посадкой в автобус или поезд нужно мысленно сказать себе о том, что в нём, возможно, будут неприятные люди, но лишь на короткое время. Эксперт добавил, что в общественном транспорте должна поддерживаться температура около 20 градусов тепла, чтобы люди могли свободно дышать, сообщает “Радио 1”.



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