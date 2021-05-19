С возрастом волосы становятся тонкими и ломкими: 10 модных коротких стрижек для дам среднего возраста, которые решат проблему

Пикси, боб и каре всех видов – самые подходящие короткие стрижки для дам среднего возраста с тонкими волосами, которые с возрастом становятся еще более мягкими. Кто сказал, что вышеперечисленные прически подходят только для двадцатилетних девчонок? Возраст – всего лишь цифра.

Если вы хотите “стереть” годы со своего лица и добавить жизни, объема и молодости своим волосам, то отправляйтесь в парикмахерскую и делайте короткие стрижки со множеством слоев и текстур. Ниже представлены фотографии самых популярных коротких причесок, в которых вы, возможно, найдете вдохновение для изменения своего привычного образа!

Короткая взъерошенная пикси

Обратите внимание на фотографию, украшающую собой обложку статьи. На ней изображена женщина со стрижкой пикси.

Взъерошенная пикси имеет более длинную “шапку” и красивый переход от коротких к более длинным волосам, что делает ее более универсальной. С такой стрижкой вы сможете гордо носить благородный седой цвет волос и быть уверенной в своей привлекательности!

Длинная пикси с косой челкой

Многим женщинам нравится эта стрижка, так как она невероятно универсальна. Ее можно уложить небрежно и текстурированно для повседневного образа или сделать гладкой помощью геля для вечерних мероприятий.

Многослойный боб трапециевидной формы

Многослойная стрижка А-силуэта выглядит очень свежо, но элегантно. Она подойдет для любого типа лица.

Мягкий боб А-силуэта

Эта мягкая стрижка с плавными переходами слоев выглядит особенно хорошо, если парикмахер, выполняющий ее, обладает особым умением и точностью движений. Только так удастся создать красивые и сбалансированные формы.

Эта стрижка идеально подходит для волос средней длины и тонкой текстуры. Она естественным образом увеличивает визуальный вес верхней части и создает объем.

Классический боб для густых волнистых волос

Эта стрижка – новый взгляд на классические каноны парикмахерского искусства. Такая длина и некая дерзость способны украсить женщину любого возраста.

Стальной оттенок пикси

Синий стальной оттенок всем известной стрижки пикси нравится многим дамам своей креативностью и оригинальностью.

Тем, кто решился повторить эту прическу, парикмахеры настоятельно рекомендуют следующие уходовые процедуры, позволяющие поддерживать красоту и здоровье волос. Во-первых, просто необходимо использование спрея с алоэ вера. Это средство поможет облегчить дискомфорт после осветления, которое проводится предварительно перед окраской. Во-вторых, таким волосам просто необходим шампунь на протеиновый основе и специальный кондиционер с пигментом для поддержания цвета.

Стрижка пикси, не требующая ухода

Несмотря на некую дерзость и неприхотливость, эта стрижка смотрится интересно на женщинах всех возрастов. Она выглядит очень весело и стильно, но при этом не требует особого ухода. Многим в этой стрижке нравится то, что ее можно преобразовать и в объемную, и в гладкую прическу.

Такая пикси подойдет дамам, у которых по утрам всегда выдается мало времени на сборы. Все, что для этого нужно для поддержания привлекательности волос, – немного средства для укладки.

Пикантная пикси

Такой образ подходит для женщин, которые очень заняты и нуждаются в довольно неприхотливой прическе.

Пикантная пикси отлично смотрится на дамах с овальным или сердцевидным лицом.

Яркий боб

Парикмахеры рекомендуют этот образ для женщин, обладающих веселым нравом и неутомимым вкусом к жизни.

Этот нестареющий стиль отлично подходит дамам с тонкими волосами. Он помогает шевелюре выглядеть более пышно.

Ультракороткая элегантность

Эта короткая шикарная стрижка отличается непринужденным стилем и элегантностью. Она отлично дополняет собой любую форму головы.