СВР: Запад планирует начать кампанию против РФ с обвинениями в антипрививочной пропаганде

Западные страны намерены организовать информационную кампанию против Росси с обвинениями в якобы антипрививочной пропаганде, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.

«Последние вещи, о которых становится известно, – это замыслы организовать вот такую пропагандистскую кампанию, информационную кампанию, обвинив Россию в антипрививочной пропаганде, обвинить в организации антипрививочного движения. Это все вещи одного и того же порядка», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в марте сообщалось, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата.