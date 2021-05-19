В Кремле ответили на вопрос о планах сделать прививку от коронавируса обязательной

Вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в РФ обязательной, не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.

Между тем директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович пояснила, что в РФ наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что он привел к причинению вреда здоровью других граждан.Вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в РФ обязательной, не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.