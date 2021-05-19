В Госдуму внесли проект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов

В Госдуму внесен законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов, который будет обязательным и для иностранных IT-платформ, работающих в России, сообшил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Сегодня я внес законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)», – сообщил в своем Telegram-канале Горелкин.

По его словам, в РФ отчетность об аудитории интернет-площадок доступна из сильно разных источников, данные которых проверить невозможно, из-за чего нельзя составить адекватное представление об аудитории того или иного события.

«Это вредит бизнесу – как рекламодателям, так и производителям контента. Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиапотреблении россиян», – отметил Горелкин.

Он уточнил, что законопроект будет обязательным и для иностранных IT-платформ «Иначе было бы нечестно по отношению к российским компаниям. Правила должны быть едиными для всех участников рынка. Сотрудничество в области измерения аудитории будет одним из критериев «приземления» зарубежных IT-компаний на нашу российскую почву», – добавил депутат.

Антон Горелкин также сообщил, что Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством России.

Ранее, депутат Госдумы Антон Горелкин, прокомментировал будущий закон о «приземлении» IT-компаний в российской юрисдикции, что все иностранные интернет-компании с аудиторией более полумиллиона пользователей в РФ обязаны будут открыть свои виртуальные офисы на единой сетевой платформе для юридических контактов с госорганами.

Напомним, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор запустит единую цифровую платформу для обмена юридически значимой информацией с зарубежными интернет-компаниями, ведущими бизнес в нашей стране, отметил Горелкин. «Закон обяжет каждую компанию, соответствующую набору определенных критериев, зарегистрироваться на платформе и открыть там «личный кабинет» (виртуальный офис). Будем стремиться организовать взаимодействие иностранных компаний с госорганами в режиме одного окна. Поэтому личный кабинет платформы взаимодействия будет интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика. На мой взгляд, это оптимальный технологический способ администрирования иностранных IT-компаний», – отметил депутат.