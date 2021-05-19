A$AP Rocky подтвердил роман с Рианной: “Любовь всей моей жизни”

Теперь это официально: рэпер A$AP Rocky и певица Рианна встречаются! Спустя месяц после того, как папарацци сняли их вместе на выходе из ресторана Delilah в Лос-Анджелесе, в этом признался сам артист в интервью для журнала GQ. 32-летний рэпер дал не только развернутое интервью о творчестве и личной жизни, но и стал лицом обложки свежего, летнего номера. В беседе с репортером, когда его спросили об отношениях с Рианной, он назвал ее “любовью всей его жизни” и “его леди”:

Мне настолько лучше [в отношениях]. Так хорошо, когда у тебя есть “та единственная”. Она лучше, чем миллион других… Думаю, когда ты знаешь, то ты знаешь. Она – единственная.

А на вопрос о том, задумывается ли он о создании семьи, артист ответил:

Это совершено точно предначертано судьбой. Думаю, что я был бы невероятным, в целом, даже удивительным отцом. У меня был бы очень счастливый ребенок. Очень.

Позже журналист, который брал у A$AP Rocky интервью, поделился впечатлениями от беседы. Он признался, что впервые видел такую реакцию на вопрос о спутнице жизни:

Как только я хоть что-то спрашивал о ней, он начинал сиять, как подросток, возлюбленная которого только что согласилась пойти с ним на выпускной! Он даже не говорил, а пел о ней.

Напомним, слухи о романе между Рианной и A$AP Rocky поползли еще в начале декабря, когда они были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Чуть позже инсайдер People заявил, что артисты начали встречаться еще в ноябре, и они “действительно неразлучны”.

Последние несколько недель они неразлучны. Это новые отношения, но они оба, кажется, очень в них заинтересованы. Они всегда прекрасно проводили время вместе, у них много общего. Они помогают сообществам, в которых выросли, A$AP щедрый, как и Рианна. Многие скажут, что он отличный парень,

– рассказал инсайдер People, отметив, что “Рианна, кажется, очень счастлива”. Когда этот роман начался, точно неизвестно. В январе 2020 года Рианна порвала отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, членом одной из самых богатых семей мира, с которым встречалась с 2017 года. A$AP Rocky, в свою очередь, в 2017 году встречался с моделью Кендалл Дженнер.

Ранее артисты могли вместе выйти в свет – как, например, на показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже в 2018 году или на премию The Fashion Awards в Лондоне в 2019-м. Еще раньше рэпер участвовал в выступлениях Рианны в США в рамках ее тура Diamonds в 2013 году, а также они появились вместе на одной сцене на премии MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе в 2012-м. Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky