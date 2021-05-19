 

Биткойн терпит крах, поскольку инвесторы опасаются, что бычий рынок криптовалюты приближается к своему концу

19.05.2021, 19:04, Разное
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Биткойн, Эфириум и множество альткойнов сильно упали во вторник вечером и в среду утром, уничтожив месячный прирост и сотни миллиардов рыночной капитализации. По данным криптотрекера CoinMarketCap, общий рынок криптовалют сократился более чем на 20% за последние 24 часа.

Что за каплей? Что ж, некоторые могут сказать, что рынок летел слишком близко к солнцу, поскольку инвесторы вкладывались в спекулятивные и технически ничем не примечательные проекты, такие как Dogecoin. Другие могут винить в этом Илона Маска, заявившего, что Tesla больше не будет принимать биткойны за Tesla покупки, которые, как опасались инвесторы, могут вызвать более широкую негативную реакцию среди корпоративных пользователей, которые, как они надеялись, будут поощряться к включению биткойнов на свои балансы.

Не все криптовалюты получают одинаковое состояние, в то время как Биткойн упал почти до 31 тыс. Долларов, что более чем вдвое превышает исторический максимум, Ethereum упал до цен, которые он впервые достиг в прошлом месяце. Одни из самых больших потерь были отмечены токеном Dfinity Internet Computer, который за последнюю неделю потерял почти 60% своей стоимости. Между тем, платформа разработки с несколькими цепями Polygon выросла на 88% на этой неделе во время более широкого обвала.

Инвесторы публичного рынка почувствовали волатильность криптовалютного рынка, поскольку акции Coinbase упали на 5% в среду утром, что на 47% ниже их кратковременного рекордного максимума и на 10% ниже целевой цены прямого листинга.



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