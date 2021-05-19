 

Оказалось, что в виртуальной реальности время течет иначе

19.05.2021, 19:00, Новости дня
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Простой эксперимент показал, что, пребывая в виртуальной реальности, человек иначе оценивает течение времени. Группу добровольцев разделили надвое. Одних попросили поиграть в видеоигру на мониторах, другим дали попользоваться VR-гарнитурами.

Всем участникам эксперимента сказали остановиться, когда, по их мнению, пройдет пять минут. Разумеется, никто не угадал точно, когда пройдет данный период времени. Однако те участники исследования, которые пользовались VR-гарнитурами, остановились в среднем на 72,6 секунды позже.

Таким образом, было доказано, что виртуальная реальность замедляет ощущение хода времени, говорят ученые. Это и не удивительно, ведь с VR-гарнитурами люди вовсе не получают никаких сигналов о происходящем вокруг них.  



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