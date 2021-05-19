 

Ученые рассказали о численности птиц на Земле

19.05.2021, 19:00, Новости дня
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«Население» птиц на Земле в шесть раз превышает численность человеческой популяции, утверждают ученые. То есть, на каждого из нас приходится по шесть особей пернатых. Об этом сообщили исследователи одного из австралийских университетов.

Несмотря на такую огромную численность, основную массу составляют представители всего-то четырех видов птиц. В основном, небо принадлежит воробьям, ласточкам, чайкам и скворцам.

Всего же современной науке известно 9700 видов птиц, ныне живущих на планете. К сожалению, большинство из них уже относится к вымирающим видам или к тем, что находятся на грани, за которой процесс исчезновения в течение какого-то периода станет неизбежным. Подсчет птиц ученые проводили по специально разработанному алгоритму.



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