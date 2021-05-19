Любые дозы алкоголя оказались вредными для головного мозга



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Умеренное употребление алкоголя – массовое явление. Поэтому даже небольшие его побочные действия в масштабах общества могут быть существенными. Усугубить потенциальный вред может то, что большинство людей убеждено, что алкоголь в относительно небольших дозах совершенно безвреден для здоровья головного мозга.

Ранее исследования демонстрировали, что употребление алкоголя в больших количествах приносит вред головному мозгу. Однако данные об эффектах умеренного употребления алкоголя остаются неоднозначными. Его влияние на структуру мозга было изучено слабо. Кроме того, некоторые исследования показывали, что в теории вино может оказаться полезным, если не злоупотреблять им.

В Великобритании потреблением не более 14 порций алкоголя в неделю считается умеренным. В этой стране одна стандартная порция алкоголя – эквивалент 8 грамм чистого спирта.

Авторы нового исследования использовали данные британского Биобанка (крупной базы данных, основанной для изучения влияния генов и внешних факторов на здоровье). Ученые проанализировали информацию о 25378 участниках. Они учитывали их пол, возраст, уровень образования, количество потребляемого алкоголя, размер и состояние головного мозга по данным магнитно-резонансной томографии, обращения за медицинской помощью по разным причинам и данные тестирования памяти.

Чем больше алкоголя принимали участники исследования в течение недели, тем меньше плотность серого вещества головного мозга у них была. Согласно расчетам, которые провели ученые, около 0,8% изменений в его объеме можно объяснить именно умеренным потреблением алкоголя. Употребление алкоголя было также связано с ухудшением связей в белом веществе головного мозга. Связь между употреблением алкоголя и ухудшением состояния головного мозга была более выразительной у людей, страдающих гипертонией и ожирением.

Серое вещество головного и спинного мозга состоит из тел нервных клеток (нейронов), которые связаны между собой отростками Белое вещество – длинные отростки нейронов, которые соединяют разные отделы серого вещества, а также проводят сигналы в другие органы.

«Нет нижней грани, до которой выпивка не приносит вреда – алкоголь вреден в любых количествах. Поражение касается всех структур мозга, не только тех областей, повреждение которых предполагали раньше», – сказала The Guardian Энья Топивала (Anya Topiwala) из Оксфордского университета, соавтор нового исследования.

Авторы отмечают, что цифра в 0,8% может показаться маленькой. Однако этот вклад в нарушение структуры мозга в четыре раза больше, чем действие алкоголя или лишнего веса на серое вещество.

В отличие от предыдущих исследований, согласно которым вино в небольших количествах полезно для мозга, авторы новой научной работы не обнаружили связи между типом напитка и состоянием мозга. Они предполагают, что все дело в том, что вино обычно пьют более образованные и состоятельные люди. Именно эти факторы, скорее всего, объясняют то, что те, кто употребляет вино, лучше проходит тесты на состояние памяти.