 

Любые дозы алкоголя оказались вредными для головного мозга

19.05.2021, 18:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


2
минуты

Умеренное употребление алкоголя – массовое явление. Поэтому даже небольшие его побочные действия в масштабах общества могут быть существенными. Усугубить потенциальный вред может то, что большинство людей убеждено, что алкоголь в относительно небольших дозах совершенно безвреден для здоровья головного мозга.

Ранее исследования демонстрировали, что употребление алкоголя в больших количествах приносит вред головному мозгу. Однако данные об эффектах умеренного употребления алкоголя остаются неоднозначными. Его влияние на структуру мозга было изучено слабо. Кроме того, некоторые исследования показывали, что в теории вино может оказаться полезным, если не злоупотреблять им.

В Великобритании потреблением не более 14 порций алкоголя в неделю считается умеренным. В этой стране одна стандартная порция алкоголя – эквивалент 8 грамм чистого спирта.

Авторы нового исследования использовали данные британского Биобанка (крупной базы данных, основанной для изучения влияния генов и внешних факторов на здоровье). Ученые проанализировали информацию о 25378 участниках. Они учитывали их пол, возраст, уровень образования, количество потребляемого алкоголя, размер и состояние головного мозга по данным магнитно-резонансной томографии, обращения за медицинской помощью по разным причинам и данные тестирования памяти.

Чем больше алкоголя принимали участники исследования в течение недели, тем меньше плотность серого вещества головного мозга у них была. Согласно расчетам, которые провели ученые, около 0,8% изменений в его объеме можно объяснить именно умеренным потреблением алкоголя. Употребление алкоголя было также связано с ухудшением связей в белом веществе головного мозга. Связь между употреблением алкоголя и ухудшением состояния головного мозга была более выразительной у людей, страдающих гипертонией и ожирением.

Серое вещество головного и спинного мозга состоит из тел нервных клеток (нейронов), которые связаны между собой отростками Белое вещество – длинные отростки нейронов, которые соединяют разные отделы серого вещества, а также проводят сигналы в другие органы.

«Нет нижней грани, до которой выпивка не приносит вреда – алкоголь вреден в любых количествах. Поражение касается всех структур мозга, не только тех областей, повреждение которых предполагали раньше», – сказала The Guardian Энья Топивала (Anya Topiwala) из Оксфордского университета, соавтор нового исследования.

Авторы отмечают, что цифра в 0,8% может показаться маленькой. Однако этот вклад в нарушение структуры мозга в четыре раза больше, чем действие алкоголя или лишнего веса на серое вещество.

В отличие от предыдущих исследований, согласно которым вино в небольших количествах полезно для мозга, авторы новой научной работы не обнаружили связи между типом напитка и состоянием мозга. Они предполагают, что все дело в том, что вино обычно пьют более образованные и состоятельные люди. Именно эти факторы, скорее всего, объясняют то, что те, кто употребляет вино, лучше проходит тесты на состояние памяти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Мнение: Подробности убийства Фахризаде

12.10 / Погода сломалась: в Подмосковье из-за аномального тепла расцвела сирень

11.11 / Мнение: Мошенничество

07.07 / На Лубянке начались задержания на пикетах

17.12 / Светлана Лобода заинтриговала поклонников образом в свадебном платье и фате

07.12 / Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

20.11 / COVID-19 в России: за сутки выявили 24,3 тысячи новых случаев заражения

24.12 / Варнава назвала минусы совместной жизни с Молочниковым

22.11 / Мнение: “Народная нравственность”

24.09 / Александр Ревзин: «Михаил Борисов работал, игнорируя недомогание»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика