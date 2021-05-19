Ежедневное употребление цикория улучшает микробиом кишечника и снижает риск диабета

Эксперты рассказали о пользе ежедневного употребления цикория вместо кофе или чая. Как оказалось, этот бодрящий напиток улучшает кишечный микробиом, а также снижает риск возникновения диабета.

Многие любят на завтрак съесть бутерброд или пирожное, запив чаем или кофе. Однако намного полезнее заменить эти тонизирующие напитки не менее бодрящим цикорием. Специалисты по медицине и питанию уверены, что ежедневное включение в меню одной чашки цикория поможет защититься от многих недугов.

Так, в растении содержится множество витаминов и микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья. Например, группа В положительно сказывается на работе нервной системы, есть в цикории также витамины А и Е, а также железо, магний, калий и кальций. Подобный комплекс не только укрепляет иммунную систему человека, но и оптимизирует работу ЖКТ. Улучшение микробиомы кишечника позволит улучшить перистальтику и повысить общий тонус организма.

Кроме того, нормализуя липидный и углеводный обмен, напиток из этого растения снижает риск развития диабета. Фермент адипонектин не дает повышаться уровню сахара в крови, что защищает метаболизм. Также в цикории высоко содержание инулина, который помогает устранить запоры. Полифенол, которым богат этот дар природы, эффективен против воспалительных процессов, также очень действенен цикорий, как мочегонное свойство. Для того, чтобы достичь максимально полезного эффекта, достаточно пить одну-две чашки цикорийного напитка.

Источник: rsport.ria.ru