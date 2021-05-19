Ученые сообщили, как недостаток сна влияет на развитие диабета

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19.05.2021, 18:54, Разное
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Исследователи обнаружили взаимосвязь между длительностью сна и уровнем сахара в крови у людей. Работа специалистов опубликована в издании Diabetes Metabolism Research and Reviews.
Диабет – самое распространенное заболевание, характеризующееся высоким уровнем сахара в крови. На развитие болезни оказывает влияние не только физическая активность и здоровое питание, но и недостаток сна. Ученые выяснили, что при недостаточности сна у людей повышается уровень сахара, что увеличивает риски возникновения диабета.

Эксперты рассказали данные, которые объясняют, как происходит связь болезни диабета 2 типа с длительностью сна. Высокий риск получить диабет существует у людей моложе 40 лет, в особенности у тех, которые страдают бессонницей. У них на 31% имеется большая вероятность заболеть диабетом, чем у людей, спящих нормально. Также люди с бессонницей в период от 41 года до 65 лет имеют на 24% больше рисков получить болезнь, чем их близкие без подобной проблемы. Те, которые страдают бессонницей 4 года, на 14% имею увеличенные риски появления диабета, а у участников, которые имеют недостаток сна 8 лет и больше, риски возрастали до 50%.

Исследователи полагают, что малая длительность глубокого сна меняет то, как организм может переработать глюкозу. Хроническую недостаточность сна считают главной причиной рисков увеличения массы тела, возникновения инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Специалисты приняли решение оценить итоги опытов, где участников подвергали ограничению сна. Такие результаты говорят о том, что нехватка отдыха влияет на метаболизм глюкозы, снижая толерантность к ней и чувствительность к инсулину. Также недосып приводит к нейроэндокринным нарушениям: падает гормон лептин, повышается уровень гормона грелина, что приводит к повышенному голоду, перееданию и увеличению веса.

Эксперты заявляют, что даже частичный недосып на протяжении одной ночи повышает сахар в крови и увеличивает риски инсулинорезистентности. Люди, спящие менее 5 часов в сутки, имеют высокие шансы заболеть диабетом 2 типа.

Источник: www.medikforum.ru



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