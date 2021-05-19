В МИД Украины отреагировали на информацию СМИ об установке в оккупированном Крыму оборудования из ЕС в обход санкций

“Украинская сторона обратилась к причастным компаниям по поводу сложившейся ситуации. Представители компаний заверили, что, согласно заключенным контрактам, поставки насосов не должны были проводиться на территорию временно оккупированного Крыма. Сейчас компании проводят внутреннее расследование и проинформируют Украину о мерах, которые будут предприняты для исправления данной ситуации и предотвращения ее повторения в будущем”, – говорится в ответе.

Украина также проинформировала о нарушениях официальный Копенгаген и Брюссель.

Контекст:

10 мая 2021 года “Настоящее время” сообщило, что Россия установила в оккупированном ей Крыму подпадающее под санкции оборудование для закачки воды из артезианских скважин. В сюжете российского государственного канала об открытии полтора месяца назад в Симферополе станции водоснабжения можно заметить насосы немецкой компании Siemens и датской компании Grundfos. Поставки такой техники на аннексированный полуостров запрещены постановлением Совета Европы с 2014 года.

Это не первый случай, когда в Крым вопреки санкциям попадает оборудование Siemens. В июле 2017 года стало известно, что четыре турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. При этом по контракту с “Ростехом” продукция немецкой компании предназначалась для энергообъекта в Краснодарском крае РФ.

Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, и подала в суд иски. В декабре Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате оборудования из Крыма.

В связи с поставками турбин Siemens в Крым Евросоюз ввел санкции против трех россиян и трех российских компаний. В санкционный список ЕС попал на тот момент замминистра энергетики России Андрей Черезов.

Эксперты заявляли, что России будет сложно начать эксплуатацию турбин и активировать программное обеспечение к ним без помощи консультантов Siemens.

В июне 2018 года министерство энергетики России сообщило, что провело на электростанции в Крыму первые испытания газовой турбины с выдачей мощности в сеть.

Позже появились сообщения об авариях с немецким оборудованием в Крыму.

Россия оккупировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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