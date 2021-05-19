“В ожидании”. Ани Лорак засветила кольцо на правой руке, заинтриговав романтичным снимком с мужчиной
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Пара позирует на пляже на фоне шатра.
“Но знаешь только ты, с кем сбудутся мечты”, – подписала она фото, поставив в публикации хештег “раздетая”.
Поклонники артистки предположили, что певица таким образом анонсирует выход нового клипа.
“В ожидании”, – отреагировали на публикацию поклонники.
“Интрига”, – прокомментировали пользователи сети.
“Какое волшебство и романтика. Невероятно”, – оценили снимок фолловеры.
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Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
Артистка была замужем за украинским предпринимателем турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. Пара рассталась в январе 2019 года. В браке у супругов родилась дочь София (2011).
После развода певица не комментирует личную жизнь, но не скрывает, что влюблена.
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