 

“В ожидании”. Ани Лорак засветила кольцо на правой руке, заинтриговав романтичным снимком с мужчиной

19.05.2021, 18:52, Новости дня
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Пара позирует на пляже на фоне шатра.

“Но знаешь только ты, с кем сбудутся мечты”, – подписала она фото, поставив в публикации хештег “раздетая”. 

Поклонники артистки предположили, что певица таким образом анонсирует выход нового клипа.

“В ожидании”, – отреагировали на публикацию поклонники.

“Интрига”, – прокомментировали пользователи сети.

“Какое волшебство и романтика. Невероятно”, – оценили снимок фолловеры.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

Артистка была замужем за украинским предпринимателем турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу. Пара рассталась в январе 2019 года. В браке у супругов родилась дочь София (2011).

После развода певица не комментирует личную жизнь, но не скрывает, что влюблена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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