ЦИК составил новый протокол о результатах выборов в скандальном округе №87, победитель – по-прежнему Вирастюк

Сообщается, что ЦИК признала недействительным голосование на шести избирательных участках, где при пересчете бюллетеней было обнаружено несовпадение в количестве голосов, отданных за кандидата от “За майбутнє” Александра Шевченко по сравнению с данными протоколов участковых избирательных комиссий.

В ЦИК определили, что во исполнение решения суда будут устанавливать результаты выборов без результатов на этих участках.

Таким образом, не подлежат учету 3189 голосов избирателей, голосовавших на этих участках.

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После того, как голосование на шести участках признали недействительным, результаты довыборов изменились.

По итоговым подсчетам, за Вирастюка отдали 14 811 голосов, за Шевченко – 13 942 голоса, за Руслана Кошулинского от ВО “Свобода” – 13 463 голоса.

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Контекст:

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты сложили мандаты.

Явка в округе №87, по данным Центризбиркома, составила 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав ОИК изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают в количестве бюллетеней в поддержку кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко. Всего в округе 117 участков.

Полиция открыла 17 уголовных производств по итогам выборов в округе №87, шесть из них – по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

ЦИК на заседании 5 апреля принял для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования в одномандатном округе №87, но 12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал этот протокол противоправным.

ЦИК обязал ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования. 15 апреля он был составлен.

22 апреля ЦИК установил победу Вирастюка. В ходе обсуждения проекта постановления комиссии один из ее членов отметил, что нельзя однозначно установить, повлияло ли исчезновение бюллетеней в этом округе на результаты выборов. По его словам, Центризбирком не может это выяснить, так как у него нет функций досудебного расследования.

Гражданская сеть “Опора” сообщала, что согласно протоколу, Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей, а Шевченко – 15 114.

5 мая ЦИК не зарегистрировал Вирастюка нардепом из-за отсутствия правовых оснований. Причиной стало то, что вечером 1 мая Большая палата Верховного Суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и отменила протокол от 22 апреля, согласно которому Вирастюк признавался победителем выборов.

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