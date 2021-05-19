Евросоюз согласился ослабить ограничения для туристов, вакцинированных от COVID-19

Послы согласились с предложением Еврокомиссии об открытии границ для полностью вакцинированных иностранных туристов. Также они одобрили ослабление критериев для определения безопасных стран.

Новый список стран может появиться на этой или в начале следующей недели.

Основным критерием, по которому Евросоюз определяет эпидемическую безопасность страны – это количество больных COVID-19 в течение 14 дней на 100 тыс населения. Сейчас оно не должно превышать 25 человек. Тенденция должна быть стабильной или снижаться. По действующим ограничениям граждане только из семи стран, в частности, Австралии, Израиля и Сингапура, могут въехать в ЕС независимо от того, вакцинированы ли они, отметило Reuters.

Еврокомиссия предложила увеличить показатель до 100 случаев на 100 тыс, но послы ЕС согласились на 75 случаев. Послы решили открыть границы для иностранцев, которые вакцинировались от коронавируса препаратами, признанными в ЕС и с рассмотрением внесенных в список для чрезвычайного использования Всемирной организации здравоохранения.

Это соглашение еще должен утвердить Совет ЕС в виде рекомендации. По информации источника “Німецької хвилі” в структурах Евросоюза, это может произойти на заседании министров торговли 20 мая, или на этой неделе по письменной процедуре.

Контекст:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью The New York Times 25 апреля сказала, что все 27 государств Евросоюза безусловно будут принимать привитых вакцинами, которые одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Она говорила в первую очередь о туристах из США, где применяются три вакцины, которые одобрены в ЕС – Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson.

В начале мая лидеры стран ЕС достигли прогресса в обсуждении запуска паспортов для вакцинированных от коронавируса. Система сертификации вакцинированных может заработать в июне.

COVID-паспорта уже ввели несколько стран, в частности Бахрейн, Китай и Дания. 19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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