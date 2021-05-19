 

Кабмин назначил главой Госинспекции архитектуры и градостроительства соратника Саакашвили

19.05.2021, 18:52, Новости дня
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Им стал Семен Кривонос, который является соратником главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили.

Кривонос был руководителем общественной организации “Офис простых решений и результатов”, которая была основана 3 июня прошлого года на базе Национального совета реформ.

По информации “Интерфакс-Украина”, в 2019–2020 годах он занимал должность исполняющего обязанности директора госпредприятия “Племенной завод “Плосковский”, в 2015–2016 годах работал первым заместителем начальника одесской таможни ГФС Украины.

Контекст:

5 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назвал Государственную архитектурно-строительную инспекцию одним из наиболее коррумпированных органов и пообещал, что ее ликвидируют в течение двух недель.

13 марта правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

27 мая Кабмин принял постановление, которое позволило начать следующий этап реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Им предусмотрены ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание Государственной инспекции градостроительства Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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