 

Число участников праймериз “ЕР” увеличилось в два раза

19.05.2021, 18:30, Разное
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На праймериз “ЕР” зарегистрировались почти шесть тысяч человек, из них каждый третий – волонтер, уточнил Турчак. По его словам, 52% кандидатов – беспартийные, а конкурс на место в среднем составляет 13 человек.

Более чем в 20% одномандатных округов нет явного фаворита, отметил политик. Закулисных договоренностей и переписывания результатов не будет, заверил Турчак.

“Кто победил в честной борьбе – тот и будет представлять партию на выборах этой осенью», – подчеркнул секретарь генсовета “ЕР”.

Турчак напомнил, что в нашей стране только “Единая Россия” отбирает кандидатов с помощью праймериз.

“Единая Россия” проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги подведут 1 июня, затем партийный съезд утвердит кандидатов на выборы в Государственную Думу.

Предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны. Единороссы гарантируют безопасность и легитимность процедуры.



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