Никому не суждено завоевать их сердце: самые неприступные женщины по гороскопу

Каждая женщина любит внимание со стороны мужчины. От этого она начинает чувствовать себя увереннее и счастливее. Однако есть представительницы прекрасного пола, которые ведут себя не просто холодно, а неприступно. Как оказалось, это во многом зависит от знака зодиака. Астрологи составили гороскоп и рассказали, чье сердце покорить сложнее всего.

1. Рыбы

Представительницы этого знака являются самыми неприступными. Какие бы знаки внимания вы ни оказывали, покорить их практически невозможно. Женщины-Рыбы больше погружены в себя. Им нравится их одиночество, и они не стремятся к серьезным отношениям. Если вы хотите добиться их внимания, то не стоит проявлять сильную напористость. Вместо этого позвольте им самим проявлять инициативу.

2. Козерог

Женщины этого знака не любят романтику, поэтому ухаживания за ними — это очень непростая задача. Их не восхитит даже огромный букет роз, подаренный с пожарной лестницы у балкона. Подобные жесты будут восприняты скорее как сумасшествие, чем восхитительный поступок. Женщин-Козерогов не интересуют краткосрочные интрижки. Главным в жизни для них являются только серьезные отношения. Поэтому, чтобы сблизиться с ними, нужно показать готовность к созданию семьи.

3. Водолей

Представительницы этого знака очень хитры и коварны. При знакомстве с мужчиной они ведут себя приветливо и дружелюбно, отвечают на флирт и позволяют за собой ухаживать. Но как только он начнет думать, что уже завоевал их сердце, и предложит начать серьезные отношения, то все закончится отказом. Поэтому в случае с Водолеями нужно быть предельно осторожным и осмотрительным, поскольку они отличаются своей неукротимостью.

4. Близнецы

Бытует мнение, что это одни из самых легкомысленных и непостоянных знаков Зодиака, однако это полное заблуждение. Эти качества у женщин-Близнецов проявляются лишь тогда, когда им становится скучно. В такие периоды жизни они готовы сорваться с места и отправиться на поиски приключений. Но вот при общении с мужчинами женщины-Близнецы очень неприступны. Они даже могут негативно отреагировать на комплимент. Поэтому завоевать их внимание букетом цветов, дорогими подарками и своим обаянием не получится.

5. Весы

Для того чтобы сблизиться с женщинами этого знака, придется изрядно постараться. Некоторые из них очень высокомерны, а также у них сильно завышены требования к представителям противоположного пола. Недостаточно быть красивым, умным и богатым, чтобы покорить сердце Весов. К вам непременно будет выдвинут ряд других требований. Так, например, вы должны будете уметь угадывать ее текущее настроение и желания и немедленно их выполнять.

6. Лев

Женщины этого знака – очень яркие и эксцентричные натуры. Они обожают находиться в центре внимания и даже не пытаются это скрывать. Поэтому при общении с мужчинами они всегда создают ощущение недоступности, чтобы за ними ухаживали. Но если Львице покажется, что предмету симпатии это надоело, то она сразу поменяет свою манеру поведения на совершенно противоположную.

7. Телец

Бытует мнение, что представительницы этого знака зодиака обладают трудным характером, а при общении с противоположным полом они неприступны. Но на самом деле женщины-Тельцы очень милые, добрые и общительные. Чтобы покорить их сердце, достаточно показать, что с вами будет одновременно весело и комфортно. Скучных мужчин, с которыми не о чем поговорить, они никогда не подпустят к себе. Но если вы их заинтересуете, то они не станут имитировать недоступность, заставляя добиваться себя.

8. Рак

Для представительниц этого знака создание семьи является очень серьезным и ответственным шагом, поэтому заводить серьезные отношения они не спешат. Но если мужчина сумеет продемонстрировать им всю серьезность своих намерений, то сблизиться с женщиной-Раком будет довольно просто. Ее впечатляют даже самые простые способы ухаживаний, поэтому будет достаточно подарить обычный букет цветов. Но если же она не отвечает взаимностью, то можно просто сдаваться.

9. Скорпион

При общении создается ощущение, что получить внимание от них — это очень непростая задача. Но это всего лишь первое впечатление, которое является ошибочным. Женщины-Скорпионы легко идут на контакт с противоположным полом, однако их не интересуют долгосрочные отношения. Представительницы знака ищут только мимолетные романы. А если вы вдруг захотите покорить их сердце, то вам придется изрядно постараться, поскольку они очень серьезно подходят к выбору потенциального кандидата на звание мужа.

10. Дева

Чтобы покорить рожденных под этим знаком девушек, не нужно прилагать большие усилия. Во-первых, если вы не соответствуете их критериям, то это бесполезно. А во-вторых, если мужчина действительно им импонирует, то они сами будут не против завести с ними роман или даже попытаться построить серьезные отношения. А если вдруг мужчина не отвечает взаимностью, то Дева постарается приложить максимум усилий, чтобы заполучить его.

11. Овен

Добиться внимания от представительниц этого знака не составит никаких проблем, поскольку они не ждут от мужчин ухаживаний. Даже, наоборот, они сами будут готовы добиваться человека, если он им действительно понравится. Женщину-Овна нельзя удивить букетом дорогих цветов, ювелирными украшениями и другими знаками внимания, которые восхищают других. Несмотря на это, их нельзя назвать неприступными, поскольку они не станут возводить преграды на пути к своему сердцу.

12. Стрелец

Завоевать внимание женщин этого знака очень просто. Более сложной задачей будет расположить их на серьезные отношения. А все потому, что для Стрельца на первом месте стоит карьера и профессиональные достижения, а не семья. Поэтому романтика, свидания, ужин при свечах и разговоры по телефону до утра не для них. Но это не мешает им приятно проводить время в компании мужчин и даже использовать их для достижения своих целей. А если женщина-Стрелец захочет интимной близости, то она непременно ее получит, и никакие моральные принципы ее не остановят.

А вот прислушиваться к прогнозам астрологов или нет – это уже каждый решает сам. Нашим предкам звезды помогали найти ответ на многие вопросы.