Приправы и штора в ванной: 10 вещей в доме, которые следует менять каждый год

В доме необходимо проводить постоянную уборку, а некоторые вещи следует периодически менять. Речь о том, что использование некоторых предметов после определенного срока эксплуатации может быть вредным как для техники, так и для вашего здоровья.

Водяной фильтр

Некоторые семьи предпочитают держать в доме фильтры для питьевой воды. Это очень похвально, поскольку пить воду из-под крана, к сожалению, можно далеко не во всех регионах. Постарайтесь менять фильтры как можно чаще. Рекомендуется это делать раз в месяц, если речь идет о кувшинах. Насадки на краны меняются раз в четыре месяца.

Штора в ванной

Ванная комната является помещением с повышенной влажностью. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на некоторых вещах или поверхностях могут образовываться грибок и плесень. Чтобы этого не случалось, следует регулярно проводить уборку. А что касается шторки, ее нужно менять минимум раз в год, поскольку она является самой комфортной средой обитания микробов. Однако не стоит огорчаться, поскольку в ассортименте магазинов есть такой огромный выбор красивых шторок, что вы захотите их менять гораздо чаще.

Также не забывайте менять зубную щетку. Если вы пользуетесь этим предметом дважды в день, то обновляйте его раз в два месяца. Максимальным сроком эксплуатации является три месяца.

Расческа

Расчески следует менять раз в год, а чистить – раз в неделю. Лучше всего это делать с мылом. Если речь идет о щетке, помойте ее шампунем, можно также сполоснуть кондиционером, чтобы щетина стала более мягкой. Если периодически не чистить расческу, на ней будут скапливаться вредные микробы от жира на волосах, а также разных средств. К тому же после использования грязной расчески волосы тоже становятся грязными.

Тапочки

Некоторые люди привыкли носить тапочки годами. Кроме того, они часто не просто ходят в них по дому, но и выходят за его пределы (например, на улицу или в подъезд). На них скапливается огромное количество микробов, которые могут стать возбудителями такого заболевания, как грибок. Тапочки рекомендуется регулярно стирать, а также менять раз в полгода.

Разделочная доска

Ни одна хозяйка не может обойтись без разделочных досок. Их должно быть несколько для разных видов продуктов. Самыми практичными являются деревянные изделия, однако их нужно менять как минимум раз в год. Если речь идет о пластике, то такие доски нужно обновлять намного чаще. В противном случае микробы и бактерии, которые окажутся на поверхности, легко перейдут на продукты питания, и это будет небезопасно для здоровья.

Еще обращайте внимание на губки для мытья посуды. Ученые доказали, что на поверхности одной губки скапливается невероятное количество патогенных микроорганизмов. Также доказано, что на этом предмете часто присутствуют бактерии, которые устойчивы даже к антибиотикам. И если вовремя не заменить губку, можно нанести здоровью огромный ущерб. Поэтому их нужно менять как можно чаще. Лучше это делать не реже раза в неделю. А если появился неприятный запах, делать это незамедлительно.

Батарейки в датчике дыма

Сегодня датчики дыма являются очень полезными и даже необходимыми предметами в доме. От них зависит безопасность всей вашей семьи, а также людей, живущих в доме (если речь идет о многоквартирном доме). Поэтому смена батареек должна быть регулярной. Меняйте их раз в год, а сигнал тревоги проверяйте каждый месяц.

Пластиковые контейнеры

Они являются очень вредными в принципе. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют заменить их стеклянной, деревянной или металлической посудой. Однако если вам импонируют именно пластиковые контейнеры, обязательно избавляйтесь от них после года эксплуатации.

Кухонные полотенца

Ученые выяснили, что на кухонных полотенцах могут присутствовать бактерии группы кишечной палочки. Даже если вы будете регулярно стирать полотенца, этого все равно будет недостаточно. Окончательно избавиться от микробов можно исключительно после химической обработки (дезинфекции). Поскольку для вас ее сделать будет крайне проблематично, проще купить новые полотенца (достаточно полного обновления раз в год).

Приправы

Даже приправы нужно периодически обновлять. Вы наверняка этим удивлены, поскольку приправы и пряности не портятся. Это является ошибочным мнением, поскольку у них также есть сроки хранения. Если их не учитывать, можно вызвать изжогу и даже отравление. К тому же они теряют не только свои вкусовые, но ароматические свойства (и способны испортить вам блюдо).

Фильтр для воды под мойкой

Если у вас установлен такой фильтр для воды, помните о сроках эксплуатации. Приглашайте мастера (именно он вам должен озвучить их во время установки), чтобы он заменил картриджи. Это следует делать не реже раза год. В противном случае фильтр просто перестанет функционировать, и вы, ничего не подозревая, будете продолжать пить воду, но из крана. Неочищенная вода очень опасна, поэтому старайтесь по возможности менять картриджи раз в шесть месяцев.