 

Российская студия получила премию WEBBY за проект обустройства района

19.05.2021, 18:12, Новости дня
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Российская творческая лаборатория «Гигарама» победила с проектом «Пой, район!» на премии WEBBY в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории «Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн» в результате зрительского голосования.

За победу в номинации боролись проекты из Дании, Сингапура, США и Канады. «Пой, район!», созданный совместно с пресс-службой «Газпром нефти», посвящен комплексной реализации программы «Мой район» и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, которые определили новую реальность Капотни.

«Мы решили передать их неотделимость друг от друга буквально – в самом прямом смысле «склеив» оба процесса в одном кадре. Вдохновлялись клипом Мишеля Гондри на песню Sugar Water группы Cibo Matto. Хотя там использован принципиально другой прием съемки и монтажа. Нами же двигала идея рассказать о двух разных процессах одновременно, наглядно их запараллелив, чтобы одна половина изображения казалась естественным продолжением другой. После этой находки все встало на свои места. Дальше можно было только наполнять проект какими-то прикладными вещами – для функциональности, удобства или просто для красоты и зрелищности», – рассказал гендиректор «Гигарамы» Марат Сайченко.

The Webby Awards – самая авторитетная в мире премия в области интернета, которая присуждается ежегодно лучшим в мире веб-проектам.

Всего в WEBBY AWARDS XXV приняли участие свыше 13 тыс. работ ведущих мировых компаний в сфере интернет-контента, включая Marvel, Google, Apple, Universal Music, National Geographic, BBC, Vogue, Netflix, HBO, Spotify и многих других. Лучшие проекты определяли интернет-пользователи и 2 тыс. членов IADAS со всего мира – профессионалы и эксперты цифровой индустрии..



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