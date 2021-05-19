Названы сроки начала выплат увеличенных больничных родителям

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19.05.2021, 18:12, Новости дня
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Увеличенные больничные родителям по уходу за детьми будут выплачиваться с 1 сентября, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.



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