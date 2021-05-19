 

Билли Портер признался, что 14 лет скрывал положительный ВИЧ-статус

19.05.2021, 18:10, Разное
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51-летний певец и актер, лауреат премии “Эмми” Билли Портер признался, что уже 14 лет живет с ВИЧ. Об этом он сообщил с обложки нового выпуска журнала Hollywood Reporter.

Вот как сегодня выглядит человек с ВИЧ-позитивным статусом,

– гласит вынос на черно-белой обложке, на которой актер стоит с обнаженным торсом под софитом. Подробнее о том, как он живет с этим дианозом и кто об этом знал раньше, он рассказал уже внутри журнала. Билли признался, что очень долго ни с кем этим не делился, за исключением своего супруга и партнера Адама:

В течение долгого времени об этом знали все, кому следовало — за исключением моей мамы. Я пытался жить и строить карьеру, но не был уверен, что у меня получится, если об этом узнают не те люди. Для них это было бы еще одним поводом для дискриминации. Сейчас я чувствую себя здоровее, чем когда-либо. Больше нет стигмы — давайте покончим с этим. Я жил с чувством стыда долгое время, думаю, оно еще долго будет меня преследовать. Уверен, что теперь этот диагноз — первое, что будут упоминать люди, говоря обо мне. Но мне плевать. Я намного больше, чем этот диагноз. Если вы не хотите работать со мной из-за ВИЧ-статуса, вы просто меня не стоите, – сказал Билл в интервью.

Билли Портер

Напомним, Билли Портер стал известен благодаря сериалам “Поза” и “Американская история ужасов”. Совсем скоро на большие экраны выйдет новая голливудская адаптация сказки “Золушка”, в котором актер сыграл роль гендерно-нейтральной феи крестной.

Билли Портер – неоднократный лауреат премий “Эмми”, “Тони”, “Грэмми” и “Золотой глобус” – уже много лет эпатирует публику своими нестандартными нарядами. Его выходы в платьях, с макияжем и украшениями регулярно попадают в светскую хронику в числе самых модных образов. Несколько лет назад актер совершил каминг-аут, а 14 января 2017 года связал себя узами брака со своим партнером Адамом Смитом. До алтаря они встречались восемь лет.

Билли Портер в фильме “Золушка”



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