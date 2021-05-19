Выскочка по строительным технологиям Assignar добавляет пятую стену с серией B за 20 миллионов долларов

Строительные технологии, возможно, и не самая привлекательная из отраслей, но в них открываются огромные возможности, учитывая, что она исторически отставала в производительности. А отставание в производительности означает задержки проекта, что обычно стоит всем участникам больше времени и денег.

В этой сфере есть ряд более крупных игроков (например, Procore, PlanGrid и Autodesk), которые решают проблемы с точки зрения генерального подрядчика. Но когда дело доходит до субподрядчиков, нанятых генеральным подрядчиком для выполнения 95% работ, выборки немногочисленны.

Входить Assignar, облачный стартап в области строительных технологий, который изначально родился в Австралии, а сейчас базируется в Денвере, штат Колорадо. Соучредитель и генеральный директор Шон МакКреанор сам был подрядчиком в течение многих лет и был разочарован отсутствием доступных ему предложений. Итак, как и в случае со многими основателями, он намеревался создать технологию, которая, как ему хотелось, существовала.

И сегодня Assignar привлек 20 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B, проводимого венчурной фирмой Fifth Wall, специализирующейся на технологиях в сфере недвижимости.

Существующий спонсор Tola Capital и новый инвестор Ironspring Ventures также вложили деньги в раунд, в результате чего общая сумма, привлеченная Assignar с момента его создания в 2014 году, составила 31 миллион долларов.

«У меня было 100 бригад и рабочих, много тяжелого оборудования и проектной работы, и я управлял всем бизнесом на электронных таблицах и досках», — вспоминает МакКрианор. «С Assignar мы существенно помогаем офису подключиться к полям и наоборот».

Вкратце, операционная платформа Assignar предназначена для использования «самостоятельными генералами и субподрядчиками» в государственных и частных инфраструктурных проектах. Цель компании — упростить весь процесс для крупных генеральных подрядчиков, девелоперов и владельцев-операторов недвижимости, предоставляя «моментальный снимок детализированной полевой деятельности в реальном времени».

В частности, Assignar направлен на оптимизацию операций и графиков, отслеживание бригад и оборудования, повышение качества и безопасности, а также измерение и мониторинг производительности и прогресса с данными по всем проектам. Например, он утверждает, что может помочь подобрать лучшие бригады и оборудование для конкретной работы «более эффективно».

Стартап заявляет, что у него сотни международных клиентов, работающих над многомиллиардными проектами в области инфраструктуры, автомобильного, железнодорожного, тяжелого гражданского строительства, коммунальных услуг и других строительных дисциплин. Эти клиенты варьируются от специализированных подрядчиков всего с пятью командами до многонациональных многомиллиардных компаний. К проектам относятся, например, мосты и дороги.

Assignar исторически «более чем вдвое» ежегодно увеличивал выручку с момента создания, а в 2020 году выручка увеличилась на 75%.

«Мы могли бы расти быстрее, но хотели бы управлять денежными потоками», — сказал МакКрианор TechCrunch.

Ассигнар уделяет особое внимание в наши дни, учитывая, что законопроект об инфраструктуре администрации Байдена приближается к соглашению, что, вероятно, сигнализирует об инвестициях в инфраструктуру для сообществ по всей территории США.

По словам партнера Fifth Wall Вика Чавлы, в тяжелой гражданской и горизонтальной строительной отрасли давно не хватало хорошо спроектированной и повсеместной операционной платформы.

«Облачное программное обеспечение Assignar предлагает подробное представление о том, когда и где выполняются различные виды полевых работ», — сказал он. «Это упрощает взаимодействие между штаб-квартирой и полями, позволяет сократить объем бумажной работы и обеспечивает экономию времени и средств в отрасли, где большая часть планирования, отслеживания и отчетности по-прежнему выполняется вручную, в Excel или на белых досках».

Assignar планирует использовать свой новый капитал для развития своего бизнеса в Северной Америке (который в настоящее время составляет около 25% его доходов) и удвоить свою команду из 65 человек, наняв на должности во всех отделах. Компания также планирует инвестировать в НИОКР и разработку продуктов для дальнейшего развития своей базовой платформы. Среди функций, которые он планирует разработать, — центр для подрядчиков и механизм рекомендаций по расписанию, который, по словам МакКреанора, будет использовать данные, искусственный интеллект и машинное обучение «для поддержки процессов планирования и выполнения».