 

В Барнауле произошла массовая драка из-за каминг-аута Деми Ловато

19.05.2021, 18:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Барнауле стражи порядка пресекли массовую драку, в которой участвовало по разным оценкам от 120 до 200 человек. Поводом послужило заявление американской певицы Деми Ловато – она объявила себя небинарной персоной и потребовала обращаться к ней во множественном числе.

По данным местных СМИ драка началась неподалеку от площади Советов, где свыше 50 барнаульцев собрались на стихийный митинг с осуждением решения певицы. Граждане посчитали, что она принимает участие в «гендерной истерии» и наносит существенный ущерб общественным интересам Соединённых Штатов и всего мира. Вскоре к ним присоединились случайные прохожие.

Образовавшаяся манифестация привлекла внимание местных борцов за равноправие, которые первоначально попробовали забросать её краской с крыше одного из домов, скандируя «Фашисты!» и «Гендер – это социальный конструкт». Возмущённые демонстранты задержали одного из хулиганов, но на место инцидента подоспели другие сторонники Ловато и попытались отбить своих, после чего началась драка «стенка на стенку».

В общей сложности в конфликте пострадили несколько десятков человек, серьезных травм ни у кого нет. Задержаны особо активные участники драки, сейчас правоохранительные органы расследуют инцидент и устанавливают степень их вины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / В Европе назвали “безрассудством” регистрацию вакцины от COVID-19 в России

23.12 / Исхаков рассказал о преследовании его журналистами из-за развода с Гагариной

18.08 / Скандалы: На Татьяну Гурову где сядешь, там и слезешь

04.08 / Суд оставил под арестом политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова

25.12 / Мнение: Историк Соколов получил 12,5 лет тюрьмы

06.09 / Видео: “Заявление Ефремова”. Эксклюзив от НТВ

15.12 / Тодоренко призналась, что ходит на свидания с Топаловым по графику

31.03 / Политолог Федута об уголовном деле против Тихановской: Отзовется в адрес Лукашенко

27.02 / Пашинян приказал вернуть Ноев ковчег в состав флота Армении

21.11 / В США прокуроры начали расследование в отношении Иванки Трамп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика