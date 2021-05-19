В Барнауле произошла массовая драка из-за каминг-аута Деми Ловато

В Барнауле стражи порядка пресекли массовую драку, в которой участвовало по разным оценкам от 120 до 200 человек. Поводом послужило заявление американской певицы Деми Ловато – она объявила себя небинарной персоной и потребовала обращаться к ней во множественном числе.

По данным местных СМИ драка началась неподалеку от площади Советов, где свыше 50 барнаульцев собрались на стихийный митинг с осуждением решения певицы. Граждане посчитали, что она принимает участие в «гендерной истерии» и наносит существенный ущерб общественным интересам Соединённых Штатов и всего мира. Вскоре к ним присоединились случайные прохожие.

Образовавшаяся манифестация привлекла внимание местных борцов за равноправие, которые первоначально попробовали забросать её краской с крыше одного из домов, скандируя «Фашисты!» и «Гендер – это социальный конструкт». Возмущённые демонстранты задержали одного из хулиганов, но на место инцидента подоспели другие сторонники Ловато и попытались отбить своих, после чего началась драка «стенка на стенку».

В общей сложности в конфликте пострадили несколько десятков человек, серьезных травм ни у кого нет. Задержаны особо активные участники драки, сейчас правоохранительные органы расследуют инцидент и устанавливают степень их вины.