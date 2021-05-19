Компания Epic Games подала в суд на китайского производителя умных очков Nreal

Проблема в самом названии компании-ответчика. Как сказано в тексте судебного иска, поданного магазином приложений Epic Games, слово Nreal слишком уж похоже на Unreal. Однако первым названа компания-производитель умных оков, вторым – популярный движок.

Эксперты напоминают, что еще три года назад представители Epic Games протестовали против регистрации торговой марки Nreal, делая все для того, чтобы заблокировать процесс. Но так как это не удалось, магазин решил судиться.

Это весьма сомнительная практика, характерная именно для китайского бизнеса, говорят специалисты. Они находят название уже раскрученного бренда и начинают выпускать продукцию под своим, который, «по чистой случайности», отличается от оригинала всего одной или двумя буквами. Здесь мы видим то же самое.