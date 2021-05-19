 

Компания LG представила новый монитор с диагональю 34 дюйма

19.05.2021, 18:02, Новости дня
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Новая модель монитора 34WP550-B, выпущенного в компании LG, получила экран с размером диагонали 34 дюйма. В данном случае, речь идет об IPS-панели, уточнили во время презентации устройства.

Соотношение сторон равно 21 к 9. Разрешение экрана составляет 2560 на 1080 дюймов при частоте обновления картинки 75 Гц. Панель обеспечивает время отклика в 5 мс. Также здесь обеспечена поддержка AMD FreeSync и HDR10.

Разработчик заявляет о яркости в 250 единиц и коэффициента контрастности один к тысяче. Покрытие цветовой гаммы RGB – 95%. Установлены разъемы HDMI и 3,5 мм. По мнению экспертов, мы имеем дело с высококачественным современным универсальным устройством. Единственное, о чем умолчали в компании LG, – это стоимость монитора в розничной торговле.



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