 

Ученые подтвердили способность SARS-CoV-2 заражать клетки глаза

19.05.2021, 17:58, Разное
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О том, что SARS-Cov-2 может проникать в глаза и сохраняться там довольно продолжительное время, стало известно еще в начале пандемии. В апреле прошлого года итальянские ученые обнаружили вирус в выделениях глаз пациентки. Примечательно, что патоген обнаруживался в выделениях из глаз дольше, чем в мазках из носоглотки (27 дней), и был жизнеспособным.

В недавнем исследовании, проведенном во Франции, врачи нашли один или несколько узелков неизвестного происхождения между сетчаткой и стекловидным телом глаза пациентов, которые перенесли тяжелое течение COVID-19. Однако специалисты не смогли ответить на вопрос, вызвала ли эти изменения инфекция, либо же они появились из-за того, что пациенты провели в лежачем положении несколько недель.

В новом исследовании, проведенном учеными медицинского комплекса Маунт-Синай (Mount Sinai) в США, ученые впервые получили надежные доказательства того, что коронавирус способен заражать непосредственно клетки глаза. Они взяли донорские клетки умерших пациентов и в лабораторных условиях подвергли их воздействию SARS-CoV-2. Спустя 24 часа заражение подтвердилось, после чего ученые провели генетический анализ образцов с секвенированием РНК и сравнили их со здоровыми клетками.

Люди в очках в 2-3 раза меньше подвержены риску заражения SARS-Cov-2

 

По мнению индийских ученых, самые обычные очки могут обеспечить довольно надежную барьерную защиту от вируса.

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Ученые обнаружили в инфицированных образцах присутствие ассоциированных с SARS-CoV-2 белков, с помощью которых вирус проникает в организм. Исследователи также подтвердили способность патогена подавлять белок интерферон-бета, который обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

Наиболее уязвимыми для коронавируса оказались клетки на поверхности глаза, то есть те, которые больше всего соприкасаются с окружающей средой. Самым восприимчивым оказался лимб роговицы — место соединения роговицы со склерой.

«Полученные данные не только дополняют наше понимание биологии SARS-CoV-2, но и подчеркивают важность мытья рук, поскольку теперь глаза человека следует рассматривать как «ворота» для инфекции», — сообщили авторы исследования.



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