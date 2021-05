Ученые рассказали о роли алкоголя в сокращении физической дистанции между незнакомцами

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили различия в нюансах общения незнакомых людей и давних знакомых. Выяснилось, что основную роль в физическом сближении между незнакомцами играет совместное распитие спиртного.

Отправной точкой исследования стало давно сложившееся мнение о том, что употребление алкоголя связано с облегчением чувства внутреннего социального дискомфорта, способностью к формированию социальных связей и обеспечения чувства близости и удовольствия от общения. Как следствие – совместное распитие спиртных напитков неизбежно ведет к сокращению физического расстояния между случайными компаньонами. Однако все прежние данные были исключительно эмпирическими. К своему исследованию ученые, представляющие Университет Иллинойса (США), привлекли 106 пар участников, которые на протяжении тестирования в течение 36 минут совместно пили напитки. При этом одни исследуемые выпивали алкоголь, а другие – безалкогольное питье в компании либо приятеля, либо незнакомца. Процесс совместной коллаборации записывался на видео, впоследствии же алгоритмы компьютерного зрения идентифицировали положения лиц участников с интервалом в 10 секунд. Собранный набор данных в итоге насчитывал более 20 тысяч наблюдений.

После анализа полученной информации выяснилось, что в парах незнакомых людей, которые употребляли спиртное, расстояние ежеминутно сокращалось на 0,29 сантиметра, что почти впятеро превышало сокращение дистанции между распивающими безалкогольные напитки – соответственно 0,06 сантиметра в минуту (р=0,035). Примечательно, что в дружеских парах расстояние также имело тенденцию к сокращению, однако в данном случае на изучаемый фактор влияла динамика приятельского взаимодействия, а не тип распиваемого напитка (р=0,671).

Специалисты отметили, что полученные ими результаты коррелируют с итогами прежних исследований их коллег, демонстрирующими фактор улучшения настроения, связанного с алкоголем, лишь в среде незнакомых людей, а не между близкими людьми – членами семьи или друзьями. Материалы научной работы были опубликованы в Proceeding of the National Academy of Sciences.

Источник: nplus1.ru