 

Ученые рассказали о роли алкоголя в сокращении физической дистанции между незнакомцами

19.05.2021, 17:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили различия в нюансах общения незнакомых людей и давних знакомых. Выяснилось, что основную роль в физическом сближении между незнакомцами играет совместное распитие спиртного.
Отправной точкой исследования стало давно сложившееся мнение о том, что употребление алкоголя связано с облегчением чувства внутреннего социального дискомфорта, способностью к формированию социальных связей и обеспечения чувства близости и удовольствия от общения. Как следствие – совместное распитие спиртных напитков неизбежно ведет к сокращению физического расстояния между случайными компаньонами. Однако все прежние данные были исключительно эмпирическими. К своему исследованию ученые, представляющие Университет Иллинойса (США), привлекли 106 пар участников, которые на протяжении тестирования в течение 36 минут совместно пили напитки. При этом одни исследуемые выпивали алкоголь, а другие – безалкогольное питье в компании либо приятеля, либо незнакомца. Процесс совместной коллаборации записывался на видео, впоследствии же алгоритмы компьютерного зрения идентифицировали положения лиц участников с интервалом в 10 секунд. Собранный набор данных в итоге насчитывал более 20 тысяч наблюдений.

После анализа полученной информации выяснилось, что в парах незнакомых людей, которые употребляли спиртное, расстояние ежеминутно сокращалось на 0,29 сантиметра, что почти впятеро превышало сокращение дистанции между распивающими безалкогольные напитки – соответственно 0,06 сантиметра в минуту (р=0,035). Примечательно, что в дружеских парах расстояние также имело тенденцию к сокращению, однако в данном случае на изучаемый фактор влияла динамика приятельского взаимодействия, а не тип распиваемого напитка (р=0,671).

Специалисты отметили, что полученные ими результаты коррелируют с итогами прежних исследований их коллег, демонстрирующими фактор улучшения настроения, связанного с алкоголем, лишь в среде незнакомых людей, а не между близкими людьми – членами семьи или друзьями. Материалы научной работы были опубликованы в Proceeding of the National Academy of Sciences.

Источник: nplus1.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Ученые: Люди с легкими симптомами COVID-19 заразны до 10 дней

05.11 / Мнение: Когда Путин произнесет «яусталяухожу»?

09.03 / Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поделились новыми фотографиями сына Федора

11.01 / Врач объяснил, как некачественная вода может навредить организму

23.10 / Мнение: Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

29.06 / “Приходи ко мне дружок”: Алла Пугачева заинтриговала подписчиков свежим селфи

01.08 / Скандалы: Наталья Дубовицкая прокормит Владислава Суркова

18.01 / Рискующую лишиться квартиры на Арбате вдову Николая Крючкова защитил СКР

20.11 / Доллару предрекли резкое падение

17.09 / В Санкт-Петербурге Лариса Луста попала в больницу с травмой головы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика