 

Учёные: «Западная диета» провоцирует воспаление кишечника

19.05.2021, 17:56, Разное
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Американские учёные, проведя исследования на людях и грызунах, доказали, что «западная диета» провоцирует воспаление кишечника. По их словам, жирная пища и обилие сахара повреждают иммунные клетки пищеварительного тракта.
Исследователи отмечают, что соблюдение «западной диеты», основанной на употреблении мяса, яиц, жареной и соленой пищи, хлеба, сладких десертов и фастфуда, ослабляет иммунную систему, а это чревато возникновением инфекций и воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Подобное питание повреждает нормальное функционирование клеток Панета, контролирующих болезнетворные микробы.

Поражение клеток Панета – это существенный признак воспалительного заболевания кишечника. К примеру, у людей с болезнью Крона и ВЗК, которые характеризуются болью в животе, диареей, анемией и утомляемостью, зачастую не работают именно эти клетки.

Предыдущие исследования доказали, что «западная диета» отрицательно влияет на репродуктивные функции и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. В результате эксперимента, проведённого австралийскими учёными, было выяснено, что злоупотребление фастфудом и сладостями может всего лишь за 1 неделю привести к нарушению функций гиппокампа, перееданию, а в долгосрочной перспективе — к ожирению, сахарному диабету и даже деменции.

Источник: omskpress.ru



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