 

Ученые рассчитывают что инопланетяне поделятся опытом выживания

19.05.2021, 17:56, Разное
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По заявлению философа-экспериментатора Джонатана Китса, так или иначе инопланетяне в будущем окажутся на Земле, и тот опыт, которым они смогут поделиться, окажется не лишним для землян.
Исходя из гипотезы, которая рассматривает самоуничтожение развитой цивилизации по причине войн, экологических катастроф и прочего, прежде чем она займется исследованиями дальнего космоса, человечество рискует продемонстрировать ее подтверждение. Она же объясняет и то, что несмотря на очевидность возможности существования внеземной жизни, до сих пор не зафиксирован ни один межпланетный контакт. Об этом информирует научно-новостной веб-сайт LiveScience.

По мнению Джонатана Китса, у цивилизации, преодолевшей кризисный порог, можно многому научиться. Научный деятель разрабатывает «Библиотеку великой тишины». Она будет находиться в радиообсерватории Хэт-Крик в штате Калифорния. Философ планирует создать общедоступную базу знаний. Во избежание языковых проблем, на объекте будут содержатся не записи, а ряд артефактов переходных периодов в виде ручных топоров, окаменелостей вымерших видов, осколков тринитита и тому подобное. В случае, если все будет происходить как запланировано, из коллекции может вырасти межзвездный исследовательский центр, включающий в себя идеи, приобретенные от инопланетных существ из космоса.

Источник: riafan.ru



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