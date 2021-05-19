Кабмин продлил на год контракты с пятью членами набсовета “Нафтогазу”

“Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании. Мы также благодарны председателю наблюдательного совета “Нафтогазу” Клэр Споттисвуд, которая во время выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия”, – заявил Шмыгаль.

Как сообщает “Радіо Свобода”, во время прямого включения на заседании правительства Споттисвуд сказала, что набсовет готов продолжать работать с новым главой НАК “Нафтогаз України” Юрием Витренко. Она назвала “общей целью” обеспечение стабильности работы компании.

“Мы все пятеро готовы принять предложение по нашему переназначению на срок до одного года на условиях предварительных контрактов. Это основывается на дорожной карте, которую мы на прошлой неделе направили правительству. Мы тщательно рассмотрим любые хорошие идеи и изменения во внедрении нашей дорожной карты, которые будут предложены назначенным председателем правления. В оценке этих идей мы будем принимать во внимание их целесообразность для “Нафтогазу” и страны и доступность”, – сказала она.

Споттисвуд напомнила о взносах “Нафтогазу” в государственный бюджет и призвала сохранить текущий состав правления, назвав его “лучшей командой”, когда-либо работавшей в компании.

Она также заявила, что наблюдательный совет готов к предложениям о назначении новых членов правления.

“Мы рады, что правительство не только стремится продолжать трансформацию “Нафтогазу” в современную компанию, но также углублять и ускорять ее реализацию… Мы также рады, что правительство хочет использовать наш потенциал для увеличения добычи газа, продолжение рыночных реформ и привлечения масштабных иностранных инвестиций. Набсовет готов сотрудничать по этим и другим вопросам деятельности группы “Нафтогаз” с главой правления, который был назначен правительством. Все мы должны при этом придерживаться стандартов корпоративного управления. И напоследок: мы были бы очень благодарны за вашу поддержку в надзоре за работой назначенного председателя правления, особенно – его публичной коммуникацией”, – заявила она.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

29 апреля спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства “Нафтогазу” на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. “Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”, – говорила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева. “Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления”, – сказано в заявлении.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

14 мая пресс-служба НАК “Нафтогаз України” заявила, что Пять из шести членов наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” прекращают свои полномочия, но позже информацию удалили с сайта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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