Нардеп Аксенов о гражданстве РФ: Кто-то видел мой российский паспорт?

“По российскому паспорту. С юридической точки зрения наличие гражданства может доказать только наличие паспорта. Кто-то из вас видел мой российский паспорт? Нет паспорта – нет гражданства. А плоды больного воображения депутатов, журналистов… Господа, вы же взрослые люди, научитесь думать”, – заявил Аксенов.

Свою присягу, которую он из-за блокирования трибуны парламента приносил из гостевой ложи, Аксенов назвал “исключительно законной”, а саму блокировку – “цирком”.

“20 тыс. человек проголосовали, 66%, я чемпион Украины. С чего вы взяли, что она должна быть незаконной? Нигде не написано, что ее надо приносить на трибуне. Надо прочитать и подписать. Я готов отвечать за свои поступки”, – сказал нардеп.

Контекст:

Промежуточные выборы в Верховную Раду проходили 28 марта в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской области. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Мэр Доброполья Аксенов победил в одномандатном округе №50 с большим отрывом: за него проголосовало 19 949 избирателей, его ближайший соперник, выдвиженец Партии Шария Валентин Рыбин набрал 3963 голоса. 9 апреля ЦИК объявил его победителем.

В 2017 году в СМИ появилась информация, что у Аксенова может быть российское гражданство. Согласно информации, опубликованной в реестре Федеральной налоговой службы РФ, он мог получить его 25 июня 2014 года, то есть уже после оккупации Крыма и части Донбасса Россией. Сам Аксенов в 2019 году наличие у него российского паспорта отрицал. “Пока вы не докажете, что он у меня есть, у меня его нет. Когда вы покажете российский паспорт, тогда я виноват. А пока вы его не показали, я не виноват”, – говорил он.

В 2018 году Аксенову сообщили о подозрении в служебном подлоге. По данным следствия, он без уважительных причин покидал рабочее место и ездил в оккупированный Крым, при этом заполнял табели учета рабочего времени ложными сведениями.

Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в Верховной Раде на внеочередном заседании 30 марта 2021 года дважды спросили о гражданстве и деятельности Аксенова. “Все работают с Аксеновым, не переживайте”, – ответил Баканов.

27 апреля ЦИК зарегистрировал нардепом Аксенова.19 мая он принял присягу народного депутата.

В СБУ говорят, что у них нет документально подтвержденных данных о наличии российского паспорта у Аксенова.

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