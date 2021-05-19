 

Российская “Новая газета” получила штраф за статью о подготовке “титушек” для протестных акций

19.05.2021, 17:54, Новости дня
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Издание оштрафовали по административной статье о распространении заведомо ложной информации. Главного редактора “Новой газеты” Дмитрия Муратова оштрафовали на 60 тыс рублей (22,3 тыс гривен) по аналогичному протоколу.

Дела открыли после выхода материала Татьяны Юрасовой под названием “Чтобы не менты людей хер…ли…”. Статья вышла 23 января. В ней рассказывалось о предполагаемой подготовке провокаторов в подмосковном санатории “Горизонт”.

Прокуратура поддержала требование Роскомнадзора о блокировке статьи, посчитав, что “в ней содержится фейк-ньюс”, заявила газета.

По смыслу публикации, указанные провокаторы будут действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию со стороны протестующих, отметили в прокуратуре.

“Новая газета” сообщила о продолжении исследования темы предполагаемой подготовки “титушек” во время протестов.

Контекст:

По возбужденному делу редакции грозил штраф до 500 тыс рублей (186 тыс гривен), а Муратову – до 100 тыс рублей (37,2 тыс гривен). Статья Юрасовой  удален по требованию Роскомнадзора в день публикации (23 января в 15.20 по времени в Москве), добавило издание.

Прокуратура Московской области не смогла установить “фактов обучения лиц для участия в массовых беспорядках” в санатории, писала “Новая газета”. При этом правоохранители не опрашивали журналистов издания и не пытались получить от редакции сведения, которые могли бы помочь в проверке произошедшего.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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